Secondo i dati pubblicati da Eurostat, oltre 72 milioni di persone nell’Unione europea sono a rischio povertà, pari al 16,3% della popolazione totale. Le stime preliminari sul reddito e le condizioni di vita nel 2025, basate sui dati del 2024, indicano questa percentuale come una delle più alte degli ultimi anni. La cifra rappresenta un aumento rispetto alle rilevazioni precedenti.

Oltre 72 milioni di persone nell’Ue (72,4 miloni) a rischio povertà: è il 16,3% della popolazione. Lo rileva l’ Eurostat in base all’elaborazione di stime preliminari sul reddito e sulle condizioni di vita nel 2025 (su dati 2024). È un dato in peggioramento rispetto all’anno precedente, con una crescita del rischio di 0,1 punti percentuali. Le stime preliminari indicano una stabilità complessiva, con un lieve aumento del tasso di rischio di povertà nell’Ue che si attesterebbe quindi al 16,4%. L’Italia è oltre la media Ue a 18,6%. Il dato Eurostat conferma il quadro delineato dal rapporto dell’Istat 2026: in Italia la povertà è in aumento. Rischio povertà in Ue, Unione Consumatori: “Italia tra le peggiori”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ue, a rischio povertà 72 milioni di persone: i dati Eurostat

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Disabilità Italia 2024: 1 su 3 a Rischio Povertà | 13 Milioni di Invisibili, Dati Shock

Notizie e thread social correlati

UE, 72 milioni a rischio povertà: cresce il divario tra Est e OvestIn Europa, circa 72 milioni di persone sono a rischio povertà, con un divario crescente tra le regioni dell’Est e dell’Ovest.

Nell’Italia di Meloni mai così basso il rischio povertà: i dati Eurostat che l’opposizione nega. FdI: “La sinistra ama bugie e assistenzialismo”Secondo i dati pubblicati da Eurostat, il rischio di povertà in Italia si trova ai livelli più bassi degli ultimi anni, contraddicendo le...

Temi più discussi: Povertà in Europa: Italia sopra la media UE, forte divario tra regioni e capitali secondo Eurostat; Nella stima sul rischio di povertà 2026 di Eurostat l'Italia è stabile al 18,6%; Biglietti unici e diritti, la rivoluzione Ue per i treni; Shock energetico in Europa: Bruxelles taglia la crescita, Italia ultima nel 2027.

Le persone a rischio di povertà o esclusione sociale sono il 21% nell’UE. Sono coloro che, per Eurostat, si trovano in almeno una di queste condizioni: a rischio di povertà, in grave deprivazione materiale e sociale, oppure appartenenti a famiglie senza o quas x.com

Eurostat, in stima rischio povertà 2026 Italia stabile al 18,6%Nel 2026 sulla base dei redditi del 2025 si stima che la percentuale delle persone a rischio di povertà in Italia resti stabile al 18,6%. (ANSA) ... ansa.it

Povertà, in Italia stima al 18,6% nel 2026. In Ue oltre 72 mln nel 2025. Dati EurostatLeggi su Sky TG24 l'articolo Povertà, in Italia stima al 18,6% nel 2026. In Ue oltre 72 mln nel 2025. Dati Eurostat ... tg24.sky.it