Secondo i dati pubblicati da Eurostat, il rischio di povertà in Italia si trova ai livelli più bassi degli ultimi anni, contraddicendo le affermazioni di chi sostiene il contrario. L'opposizione ha contestato questa interpretazione, mentre il partito di maggioranza ha commentato che la sinistra preferisce diffondere false informazioni e promuovere politiche assistenzialiste. I numeri mostrano una realtà diversa da quella descritta da alcune forze politiche, evidenziando una situazione economica stabile rispetto al passato.

Parlano i numeri. Ancora una volta i dati si incaricano di smontare la narrazione di un’Italia sempre più povera, schiacciata dalle disuguaglianze, incapace di rialzarsi. I numeri forniti dall’ Istat e dalla banca dati Eurostat spazzano via la retorica delle opposizioni e illustrano che nel 2025 l’Italia ha raggiunto il minimo storico di persone a rischio povertà o esclusione sociale dall’inizio delle attuali serie statistiche europee. Il dato segna una riduzione dell’1,8% rispetto al 2022 e conferma un trend in miglioramento nell’ultimo decennio. Ciò vuol dire che dal 2015 al 2025 la quota di persone a rischio povertà o esclusione sociale in Italia è diminuita di 5,8 punti percentuali, scendendo al 22,6%, il livello più basso dall’inizio delle serie storiche europee.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Nell’Italia di Meloni mai così basso il rischio povertà: i dati Eurostat che l’opposizione nega. FdI: “La sinistra ama bugie e assistenzialismo”

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