Udine l’Aquila dell’Ateneo ai genitori di Giulio Regeni | memoria viva
Durante un evento a Udine, è stata consegnata ai genitori di Giulio Regeni una statua raffigurante un'aquila, simbolo di memoria e speranza. La cerimonia ha visto anche un confronto sulle misure di sicurezza per i ricercatori all’estero, con l’università che ha preso impegni per rafforzare le protezioni. L’aquila, simbolo di vigilanza, è stata consegnata come gesto simbolico di ricordo e di impegno.
? Punti chiave Cosa rappresenta simbolicamente l'aquila consegnata ai genitori di Giulio?. Come può l'università garantire la sicurezza dei ricercatori all'estero?. Perché le autorità locali hanno partecipato a questo momento di memoria?. Quali nuove tutele per gli studenti nascono da questo incontro?.? In Breve Partecipazione di Silvia Bolognini, prefetto di Udine e vicesindaco all'evento.. Proiezione del documentario Giulio Regeni Tutto il male del mondo in auditorium.. Rettore Angelo Montanari sottolinea verità e libertà di ricerca scientifica.. Incontro tenutosi presso la Biblioteca scientifica dell'Università di Udine.. L’Università di... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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