Udine l’Aquila dell’Ateneo ai genitori di Giulio Regeni | memoria viva

Notizia in breve

Durante un evento a Udine, è stata consegnata ai genitori di Giulio Regeni una statua raffigurante un'aquila, simbolo di memoria e speranza. La cerimonia ha visto anche un confronto sulle misure di sicurezza per i ricercatori all’estero, con l’università che ha preso impegni per rafforzare le protezioni. L’aquila, simbolo di vigilanza, è stata consegnata come gesto simbolico di ricordo e di impegno.