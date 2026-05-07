Le Università per Giulio Regeni | aderisce anche l' Ateneo salernitano

Anche l’Unisa - insieme ad oltre 70 Atenei d’Italia - aderisce all’iniziativa nazionale "Le Università per Giulio Regeni". Lunedì 11 maggio, alle ore 9, al Teatro di Ateneo “Filippo Alison” si terrà la proiezione del documentario “Giulio Regeni - Tutto il male del mondo”. A dieci anni dalla.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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