Anche l’ateneo pavese e la Scuola universitaria superiore Iuss di Pavia partecipano all’iniziativa "Le Università per Giulio Regeni", promossa dalla senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo a dieci anni dalla scomparsa in Egitto del giovane ricercatore. "La nostra comunità accademica – dice il rettore dell’Università di Pavia, Alessandro Reali – rinnova con forza il proprio impegno a difendere la libertà della ricerca, fondamento irrinunciabile di ogni società civile. Ricordare insieme Giulio significa anche guardare al futuro, sostenendo con determinazione le nuove generazioni di ricercatrici e ricercatori, affinché possano operare in condizioni di sicurezza, dignità e autonomia".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le Università per Giulio Regeni. Ateneo pavese e Iuss in prima linea: "Sostenere e difendere i ricercatori"

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