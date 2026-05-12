Le Università per Giulio Regeni Ateneo pavese e Iuss in prima linea | Sostenere e difendere i ricercatori

Da ilgiorno.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Anche l’ateneo pavese e la Scuola universitaria superiore Iuss di Pavia partecipano all’iniziativa "Le Università per Giulio Regeni", promossa dalla senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo a dieci anni dalla scomparsa in Egitto del giovane ricercatore. "La nostra comunità accademica – dice il rettore dell’Università di Pavia, Alessandro Reali – rinnova con forza il proprio impegno a difendere la libertà della ricerca, fondamento irrinunciabile di ogni società civile. Ricordare insieme Giulio significa anche guardare al futuro, sostenendo con determinazione le nuove generazioni di ricercatrici e ricercatori, affinché possano operare in condizioni di sicurezza, dignità e autonomia".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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