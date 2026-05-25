La Russia invita diplomatici e stranieri a lasciare Kiev il prima possibile, minacciando di continuare i raid sulla capitale ucraina. Dopo gli attacchi con missili e droni dei giorni scorsi, le forze russe confermano che proseguiranno con operazioni militari nella zona. Nessuna dichiarazione ufficiale indica una data precisa per i nuovi attacchi, ma si sottolinea la volontà di intensificare le azioni contro la città.

Dopo la pioggia di missili e droni dei giorni scorsi su Kiev, prosegue la risposta militare della Russia, che anticipa nuovi raid e sollecita diplomatici e altri stranieri a lasciare la capitale ucraina “ il prima possibile “. Il ministero degli Esteri russo ha raccomandato ai cittadini stranieri a Kiev, incluso il personale delle ambasciate, di “ lasciare la città il più presto possibile, e i residenti della capitale ucraina di non avvicinarsi agli obiettivi dell’infrastruttura militare e amministrativa”. I raid continueranno, aggiunge il ministero, anche “contro i centri decisionali e i posti di comando” ucraini. Nei bombardamenti contro l’Ucraina della notte tra sabato 23 e domenica 24, le forze russe hanno usato anche missili balistici ipersonici Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Russia avverte: “Diplomatici e stranieri lascino Kiev il prima possibile, continueremo i raid sulla capitale ucraina”

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Russia Warns Diplomats to Leave Kyiv! Sumy School Destroyed in Drone Attack

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