Negli ultimi mesi, le forze russe hanno incontrato maggiori ostacoli nelle operazioni militari in Ucraina, con un rallentamento evidente nella loro avanzata. Nel frattempo, le forze ucraine sono riuscite a riconquistare diverse aree che erano state precedentemente perse. La situazione sul campo di battaglia rimane complessa e in evoluzione, con movimenti di truppe e controlli territoriali che cambiano di giorno in giorno.

La campagna militare russa continua a registrare difficoltà nella conquista dei territori ucraini. Ad aprile c’è stato un evidente rallentamento, visto che l’esercito di Mosca ha occupato il 12% in meno delle località. Questo decremento di successi, come segnala il sito di analisi militari ucraino DeepState, si è verificato nonostante un aumento totale degli attacchi del 2,2%. Ciò vuol dire che i soldati di Mosca hanno perso la propria forza nel conflitto. Lo studio dello scenario di guerra ha confermato che la regione del Donetsk resta lo scopo più importante di Mosca: proprio in questo territorio sono stati eseguiti il 36% di tutti gli sviluppi censiti sul campo, con 53 chilometri quadrati acquisiti, che è comunque quasi la metà del territorio controllato nel mese di marzo, di 6,5 volte meno esteso di quello preso a dicembre.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’avanzata russa in Ucraina rallenta sempre di più: Kiev è riuscita a riconquistare molti dei territori perduti

Ucraina, l'esercito di Kiev: i russi avanzano a Zaporizhzhia

Notizie correlate

Ucraina, l’analisi di Kiev: “Rallenta avanzata forze russe, ecco dove Mosca perde territorio”(Adnkronos) – Nel mese di aprile, è rallentata in modo significativo l'avanzata delle forze russe in Ucraina.

Guerra in Ucraina, fonti di Kiev: "Rallentata l'avanzata russa, perdono terreno"Secondo il sito di analisi militari ucraino DeepState, nel mese di aprile è rallentata in modo significativo l'avanzata delle forze russe in Ucraina.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: L’Ucraina ha superato la Russia negli attacchi coi droni; La Russia deve pagare per la sua guerra contro l'Ucraina e l'Europa; Kiev accusa: Israele acquista il grano rubato dai russi, non lasceremo correre; Registro dei danni per l’Ucraina: aperte nuove categorie di richieste relative allo Stato ucraino e alle persone giuridiche.

Guerra in Ucraina, fonti di Kiev: Rallentata l'avanzata russa, perdono terrenoSecondo il sito di analisi militari ucraino DeepState, nel mese di aprile è rallentata in modo significativo l'avanzata ... iltempo.it

Guerra Ucraina Russia, Trump: Conflitto duro, ma credo lo risolveremo. LIVELo ha detto il presidente americano Donald Trump. Intanto secondo Zelensky gli attacchi condotti con droni iraniani contro le infrastrutture petrolifere russe hanno provocato danni per sette miliardi ... tg24.sky.it

Kiev: tregua del 9 maggio "un raggiro" russo. Media: Witkoff non va in Ucraina, "difficile in treno". Syrskyi: forze russe alle porte di Kostiantynivka, una delle 5 città del Donbas ancora non occupate. Drone di Mosca su un bus a Kherson, morti e feriti. Tutti gli aggi - facebook.com facebook

Per me Europeismo e questione Ucraina definiscono una linea rossa. Chi non si schiera chiaramente o tollera ambiguità non avrà il mio voto. Piuttosto mi astengo. x.com