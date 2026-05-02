Secondo un sito di analisi militari ucraino, nel mese di aprile si è verificato un rallentamento significativo dell'avanzata delle forze russe nel territorio ucraino. Fonti di Kiev riferiscono che le truppe russe stanno perdendo terreno, mentre le forze ucraine continuano a monitorare la situazione. La dinamica degli scontri e i movimenti delle truppe sono stati oggetto di aggiornamenti recenti da parte delle autorità locali.

Secondo il sito di analisi militari ucraino DeepState, nel mese di aprile è rallentata in modo significativo l'avanzata delle forze russe in Ucraina. Rispetto al mese precedente, i russi hanno acquisito il 12% in meno di territorio e questo andamento viene registrato malgrado un aumento complessivo degli attacchi del 2,2%. Questo significherebbe che i militari di Mosca abbiano perso efficacia. L'analisi delle operazioni conferma che la regione del Donetsk rimane l'obiettivo principale di Mosca: è in questo territorio che sono stati effettuati il 36% di tutti i progressi registrati sul campo. A seguire, nell'interesse del Cremlino c'è la regione di Sumy, nel nord, dove sono stati acquisiti 44 chilometri quadrati di territorio (30% del totale), mentre nella regione di Kharkiv si parla del 22% e in quella di Zaporizhzhia del 12%.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Guerra in Ucraina, fonti di Kiev: "Rallentata l'avanzata russa, perdono terreno"

Guerra in Ucraina: massiccio attacco della Russia nella regione di Kiev, Zelensky sente Papa Leone

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