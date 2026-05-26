Ucciso nella cucina del ristorante Procura invoca condanna per il cuoco-killer

Da casertanews.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La procura ha chiesto una condanna a 14 anni di reclusione per un giovane di 22 anni, accusato di aver ucciso un aiuto cuoco di 17 anni nel ristorante dove lavorava. L’episodio è avvenuto il 15 giugno nella cucina del locale, dove il 22enne ha inferto tre colpi con delle forbici. L’accusa è di omicidio volontario. La richiesta di condanna è stata presentata dai pubblici ministeri durante il processo.

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Quattordici anni di reclusione. E’ quanto richiesto dai sostituti procuratori Gionata Fiore e Mariangela Condello per Hawlader Pranto, 22enne cittadino del Bangladesh, cuoco presso la Masseria Adinolfidi Sant’Antangelo in Formis che inflisse, lo scorso 15 giugno, 3 forbiciate all’aiutante 17enne. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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