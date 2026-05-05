Corruzione in Comune Procura invoca la condanna per l' ex assessore e 2 imprenditori

La procura ha chiesto la condanna per un ex assessore e due imprenditori coinvolti in un’indagine per corruzione al Comune di Caserta. Tra i cinque imputati, tre sono stati condannati e due assolti, secondo quanto riferito dal pubblico ministero durante l’udienza con rito abbreviato. La vicenda riguarda un’inchiesta che ha portato all’individuazione di presunti illeciti legati a pratiche di corruzione all’interno dell’amministrazione comunale.

Tre condanne e due assoluzioni. Sono quelle invocate dal pubblico ministero Giacomo Urbano nei confronti dei 5 imputati, coinvolti nella maxi inchiesta per corruzione al Comune di Caserta, che hanno scelto il rito abbreviato. Il sostituto procuratore, nel corso dell’udienza celebrata dinanzi al.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Netturbino morto dopo pestaggio: la Procura invoca una condanna a 14 anni per il presunto aggressoreQuattordici anni di reclusione: è questa la richiesta avanzata dalla pm Antonella Giampetruzzi (oggi sostituita in aula dal collega Vincenzo... Leggi anche: “Prassi illegale per favorire gli imprenditori”. Ecco l’accusa della procura a Comune e costruttori nel primo processo sull’urbanistica Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Mirko Pellegrini, sequestrato il tesoro di 'Mr Asfalto'. È accusato di corruzione negli appalti per le strade; Dai favori agli ispettori infedeli: Clean 3 allarga l’inchiesta sui controlli nei cantieri; Inchiesta Clean 3 a Pavia, chiuse le indagini. Otto gli indagati, anche 4 carabinieri; Processo Galvagno, la difesa chiede un trasloco a Catania. Corruzione negli appalti pubblici: la Procura ricorre al Riesame per i fratelli Caprio e altri 29 indagatiL’inchiesta, avviata e resa nota nel 2022, ha acceso i riflettori su diversi appalti pubblici nei comuni dell’Alto Casertano, tra cui Dragoni, Alvignano e Vairano Patenora ... casertace.net Corruzione a Caserta, perquisite abitazioni di due ex consiglieri comunaliI carabinieri di Caserta hanno effettuato perquisizioni nelle abitazioni dell'ex assessore ed ex consigliere comunale di Caserta Biagio Esposito e della figlia Dora, anche lei ex consigliera comunale ... ansa.it Una corruzione senza centro, ma ovunque. Ogni città ha la sua storia, ogni regione il suo scandalo da raccontare. È questo il quadro che emerge da : dei giornalisti Marco Grass - facebook.com facebook All' #UdienzaGenerale, #LeoneXIV ripercorre le tappe del viaggio apostolico in #Africa: una festa della fede e ricchezza inestimabile del suo ministero. Ribadisce la necessità di distribuire le ricchezze e superare la corruzione nel continente Leggi qui tinyu x.com