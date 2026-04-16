Netturbino morto dopo pestaggio | la Procura invoca una condanna a 14 anni per il presunto aggressore

La Procura ha chiesto una condanna a 14 anni di carcere per il 29enne di Lucera coinvolto in un processo con rito abbreviato. L’accusa riguarda l’aggressione violenta ai danni di un netturbino, avvenuta nel corso della quale l’uomo è morto. La pm Antonella Giampetruzzi, sostituita in aula dal collega Vincenzo Bafundi, ha presentato questa richiesta, che si basa sui fatti contestati e sulla ricostruzione degli elementi emersi durante le indagini.