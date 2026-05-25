Sono Dio uccide il fratello e ne mangia un occhio | Matthew Hertgen si suicida in carcere negli USA

Matthew Hertgen, 32 anni, è stato trovato morto nel carcere dello stato del New Jersey, con il sospetto che si tratti di un suicidio. La sua morte segue un episodio in cui avrebbe ucciso il fratello e ne avrebbe mangiato un occhio, secondo quanto riferito.

Matthew Hertgen, 32 anni, è morto nel carcere dello Stato USA del New Jersey. Si tratterebbe di suicidio. Nel febbraio 2025 aveva ucciso il fratello Joseph mangiandone un occhio, convinto dalle sue visioni religiose di essere Dio e di dover compiere un “omicidio sacrificale” per salvare il mondo. Era stato poi riconosciuto non imputabile per infermità mentale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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