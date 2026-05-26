U cuntu un porta tempu | carosello di storie siciliane alla Real Cantina borbonica di Partinico
Domenica 7 giugno 2026, nella Real Cantina borbonica di Partinico, si terrà un carosello di storie siciliane interpretate da attori amatoriali. La compagnia Teatranti Extra VagantiAssociazione Crisalide Aps presenterà un racconto che ripercorre leggende e personaggi della tradizione locale, all’interno di un sito storico. L’evento, gratuito, si svolgerà in un ambiente che conserva le caratteristiche architettoniche dell’epoca borbonica. La rappresentazione durerà circa un’ora e mezza.
Incontrare personaggi siciliani straordinari che si muovono in antiche mura di una prestigiosa location storica è l'esperienza che il pubblico potrà vivere domenica 7 giugno 2026, grazie all'impegno artistico della compagnia amatoriale Teatranti Extra Vaganti Associazione Crisalide Aps, che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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