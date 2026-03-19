Dall’utopia borbonica al futuro | la Real Colonia di San Leucio ha 250 anni Festa con i principi delle 2 Sicilie

Il Complesso monumentale del Belvedere di San Leucio apre le sue porte martedì 25 marzo alle 10:30 per celebrare i 250 anni della Real Colonia, fondata durante il regno borbonico. La giornata prevede una festa con i principi delle due Sicilie, coinvolgendo visitatori e appassionati in un evento che unisce passato e presente. L’evento segna un momento di riflessione sulla storia e sul futuro del sito.

Martedì 25 marzo, alle ore 10,30, il Complesso monumentale del Belvedere di San Leucio apre le sue porte per una giornata che segna uno spartiacque tra memoria storica e visione di una nuova rinascita. In occasione del 250esimo anniversario della Real Colonia, la Fondazione Orizzonti,con le istituzioni nazionali e territoriali, promuove una celebrazione solenne dedicata a quello che fu uno dei più avanzati esperimenti di welfare e avanguardia sociale in Europa. La solennità dell’evento sarà suggellata dalla partecipazione dei principi Carlo e Camilla di Borbone delle Due Sicilie, a testimonianza del legame storico e culturale che ha dato origine a questo sito riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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