U cuntu un porta tempo | storie sicilane prendono vita nelle stanze di Villa Butera

Sabato 16 maggio 2026, nelle sale di un palazzo storico, si terrà una rappresentazione teatrale organizzata dalla compagnia amatoriale Teatranti Extra VagantiAssociazione Crisalide Aps. L’evento porterà in scena storie ispirate a personaggi siciliani, ambientate in ambienti antichi. L’iniziativa coinvolge un gruppo di artisti dilettanti che si esibiranno davanti a un pubblico interessato a scoprire narrazioni legate alla tradizione locale.

Incontrare personaggi siciliani straordinari che si muovono in antiche stanze di un palazzo storico è l’esperienza che il pubblico potrà vivere sabato 16 maggio 2026, grazie all’impegno artistico della compagnia amatoriale Teatranti Extra VagantiAssociazione Crisalide Aps, che metterà in scena.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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