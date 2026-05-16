Cesc Fabregas ha dichiarato che la squadra è determinata a raggiungere la zona Champions, sottolineando l’atteggiamento affamato dei giocatori. Domani il Como affronterà il Parma in una partita che rappresenta un momento importante della stagione. Nico Paz sarà assente dalla rosa a causa di un infortunio. La squadra si prepara con l’obiettivo di avvicinarsi alla qualificazione europea, considerando questa gara come una delle più cruciali del campionato.

La Champions e' un sogno ma di quelli che sembrano a portata di mano. Cesc Fabregas e il suo Como vedono la grande Europa e domani contro il Parma sarà la partita della vita. "Ovvio che c'è fame, siamo davanti a un'opportunità incredibile. Se domani non vinciamo - dice Fabregas - non ci saranno più possibilità. Spero che tutti, i tifosi anche, siano carichi, e mi piacerebbe avere un ambiente bellissimo domani. Vorrei vedere anche già lo stadio quasi tutto pieno già nel riscaldamento per godersi la partita. Noi non abbiamo niente da perdere, siamo davanti a una bellissima occasione e opportunità. Spero che i ragazzi giochino liberamente, che si esprimano come hanno fatto tutta la stagione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fabregas carica il Como: “Affamati per conquistare la zona Champions”. Ma Nico Paz non ci sarà

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