Tuttosport – Fabregas un fenomeno con lui in luna di miele Nico Paz? Arriverà il momento…

Il direttore sportivo del Como ha commentato il momento positivo della squadra in un’intervista a Radio Radio Tv. La discussione ha suscitato numerosi commenti tra tifosi e addetti ai lavori, con opinioni divise sulle prospettive future. Nel frattempo, sui social e nei forum sportivi, si continuano a commentare le prestazioni di alcuni calciatori e le possibili trattative in vista della prossima stagione.

2026-03-26 16:32:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di TS: Il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi ha parlato del momento magico del club in un’intervista a Radio Radio Tv. Il sogno Champions e l’asticella sempre più in alto per il futuro, un futuro con Cesc Fabregas in panchina anche se già nella scorsa estate sono state tante le sirene dei top club per assicurarsi la guida tecnica dell’ex centrocampista. Un Como da Scudetto. Se il Como può diventare una grande e sognare lo scudetto? Ludi risponde: “Parlarne oggi è quasi utopico. Ma noi ci consideriamo già grandi nell’ambizione e nel lavoro. Puntiamo all’eccellenza, con una mentalità da grande club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Tuttosport – “Fabregas un fenomeno, con lui in luna di miele. Nico Paz? Arriverà il momento…” Articoli correlati Leggi anche: Juve Como, non solo la squalifica di Nico Paz: come arrivano i lariani di Fabregas all’Allianz Stadium. L’analisi del loro momento Leggi anche: Como Inter formazioni ufficiali: Chivu cambia modulo, Fabregas con Nico Paz unica punta Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tuttosport Fabregas un fenomeno con lui... Ludi: Fabregas un fenomeno, con lui in luna di miele. Nico Paz? Arriverà il momento...Parla il direttore sportivo del Como, dal futuro del club a quello del tecnico spagnolo e del numero 10: ecco le sue parole ... tuttosport.com Como, doppio annuncio su Fabregas e Nico Paz: svolta sul loro futuro!Calciomercato Como - Colpo di scena in casa Como: iniziano a delinearsi le idee del club sul futuro di Fabregas e Nico ... fantamaster.it