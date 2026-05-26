Tuttosport – Bastoni escluso dal premio Rosa Camuna perché…vogliono premiare tutta l’Inter!

Bastoni è stato escluso dal premio “Rosa Camuna” perché, secondo alcune voci, si vuole premiare tutta l’Inter. Durante l’ultima partita tra Inter e Juventus, l’espulsione di Kalulu è stata causata dalla simulazione di Bastoni, secondo quanto riportato. La decisione ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori, influenzando anche la stagione della Juventus. La vicenda ha attirato l’attenzione nel corso dell’intera stagione, senza ulteriori dettagli ufficiali sulle motivazioni della scelta.

2026-05-26 17:57:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: Quanto successo nel corso di Inter-Juve, con Kalulu espulso dopo la palese simulazione di Bastoni, è stato a lungo argomento di discussione nel corso della stagione appena passata (e ha avuto anche un effetto sulla stagione bianconera). Il difensore dell’Inter è finito nel mirino dei tifosi di tutta Italia, fischiato a lungo e in largo in tutti gli stadi. Nonostante questo, però, il centrale nerazzurro era stato comunque candidato per il premio “Rosa Camuna”, un importante riconoscimento per chi si distingue nello sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Regione Lombardia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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