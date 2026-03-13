Bastoni in lizza per il premio Rosa Camuna | perché e cos’è

Alessandro Bastoni è stato inserito nella rosa dei candidati per il premio “Rosa Camuna”. Difensore, è noto per la sua affidabilità durante le partite e per il comportamento professionale dimostrato nel corso della stagione. La sua presenza tra i nominati ha suscitato interesse tra appassionati e addetti ai lavori. La decisione sulla vincita sarà comunicata in seguito.

Bastoni. Alessandro Bastoni è un difensore che ha fatto parlare di sé per la sua solidità in campo e per il suo atteggiamento professionale. Dopo aver vinto diversi trofei con l’ Inter e l’Europeo con la Nazionale, è diventato uno dei punti fermi della difesa azzurra e nerazzurra. Oltre alle sue capacità tecniche, è apprezzato per la sua serietà e determinazione. Recentemente però, Bastoni è finito al centro delle polemiche dopo il Derby d’Italia contro la Juventus. Durante il match, un presunto fallo di Kalulu e la conseguente esultanza di Bastoni per il doppio giallo e l’espulsione del calciatore bianconero hanno scatenato reazioni forti. Non solo i tifosi, ma anche i dirigenti juventini si sono scagliati contro l’arbitro La Penna, alimentando il dibattito. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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