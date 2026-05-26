TuttoPizza 2026 la fotografia del settore | qualità formazione e personale le sfide da affrontare

Durante l'edizione 2026 di TuttoPizza, sono stati affrontati temi riguardanti il settore della ristorazione, in particolare la qualità degli ingredienti, la formazione professionale e le difficoltà nel reperire personale qualificato. Sono stati discussi i problemi legati alla sicurezza alimentare e alla preparazione degli addetti, con focus sulle esigenze di aggiornamento continuo. L'evento ha evidenziato le sfide principali che le imprese devono affrontare per mantenere standard elevati e competere nel mercato.

Qualità degli ingredienti, formazione professionale e difficoltà nel reperire personale qualificato. Sono queste le principali sfide che il mondo della pizza dovrà affrontare nei prossimi anni secondo i dati dell’ Osservatorio sulla Pizza 2026, presentati a Napoli in occasione di TuttoPizza 2026, il Salone internazionale della pizza in corso alla Mostra d’Oltremare. L’indagine fotografa un settore in piena trasformazione, alle prese con consumatori sempre più attenti all’esperienza nel locale, all’identità del prodotto e alla qualità delle materie prime, ma anche con un aumento dei costi di gestione e una crescente difficoltà nel trovare figure professionali preparate. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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