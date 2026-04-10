All’interno del ciclo Qn Distretti, si svolge un evento al Padiglione Emilia-Romagna di Vinitaly, dove esperti del settore discuteranno delle sfide attuali dell’economia locale. L’incontro si concentra sulle strategie adottate dalle imprese per affrontare le difficoltà, con particolare attenzione alla qualità e alla diversificazione dei prodotti. La discussione si svolge in un contesto istituzionale, con la partecipazione di rappresentanti di aziende e associazioni di categoria.

Siamo di fronte alla tempesta perfetta? Cercheranno di rispondere a questa domanda gli ospiti che partecipano all’appuntamento più atteso del ciclo Qn Distretti, all’interno di Cantina QN, spazio istituzionale del nostro giornale all’interno del Padiglione Emilia-Romagna a Vinitaly. Lunedì 13 aprile, alle ore 15, si tiene il panel "Vite al limite: navigare la tempesta perfetta del vino italiano ". Il dibattito sarà moderato da Valerio Baroncini, Vicedirettore de il Resto del Carlino e vedrà come ospiti Carlo Flamini, Responsabile Osservatorio Uiv-Vinitaly, Marzia Varvaglione, Presidente CEEV e Vicepresidente UIV, Davide Frascari, Presidente dell’Enoteca Regionale Emilia-Romagna, Marco Martincich, Regional Director Nordest, di Sace, e Vera Veri, Responsabile Investimenti Partecipativi di Simest. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’economia del settore: "Qualità e diversificazione" per affrontare la tempesta

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Tra coesione e precarietà, ecco la mappa del Terzo settoreC’è una economia che cresce, crea lavoro, sostiene la vita delle comunità e, nonostante questo, raramente fa notizia. Nell’Italia attraversata da divari sociali, invecchiamento demografico e fragilità ... avvenire.it

Una bellissima serata e una discussione di qualità e importante questa sera nella Sala Consiliare del Comune di #Melegnano dove ho presentato il mio libro “Protagonisti delle Sfide che ci attendono nell’era dell’Intelligenza Artificiale” con Alessandro Ca x.com

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