’Tuttoastratto’ Grazi e Mazzieri in mostra

Notizia in breve

Le esposizioni di “Tuttoastratto” resteranno aperte fino al 10 giugno. Le mostre si trovano nelle finestre di piazza del Campo e nei giardini di San Prospero. La mostra presenta le opere di Grazi e Mazzieri. Gli spazi sono accessibili al pubblico durante l’orario di apertura. Le esposizioni sono visitabili gratuitamente. La mostra si conclude il 10 giugno.