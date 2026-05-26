’Tuttoastratto’ Grazi e Mazzieri in mostra
Le esposizioni di “Tuttoastratto” resteranno aperte fino al 10 giugno. Le mostre si trovano nelle finestre di piazza del Campo e nei giardini di San Prospero. La mostra presenta le opere di Grazi e Mazzieri. Gli spazi sono accessibili al pubblico durante l’orario di apertura. Le esposizioni sono visitabili gratuitamente. La mostra si conclude il 10 giugno.
Resteranno aperte fino al 10 giugno le differenti esposizioni per la mostra Tuttoastratto, dalle finestre che si affacciano in piazza del Campo ai giardini di San Prospero. Le prime due sessioni si trovano a Siena Experience Italian Hub (terzo piano palazzo Scotti, via di Città 25), e a Spin Pinacoteca Contemporanea San Paolo Invest (primo piano Palazzo Chigi Zondadari Banchi di Sotto 46). La terza parte dell’esposizione si trova invece al Centro Internazionale d’Arte Motus (via Mencatelli 5). La volutamente frammentata mostra nasce dalla visionaria concezione dell’arte di Alessandro Grazi e Fabio Mazzieri per una mostra "mai fatta" nella volontà di scuotere la città medievale con un contrasto apparente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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