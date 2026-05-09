Trovati i soldi partono i lavori al teatro Mac Mazzieri

Sono stati trovati i finanziamenti necessari, e così sono stati avviati i lavori di ristrutturazione e miglioramento del teatro Mac Mazzieri a Pavullo. Si tratta del secondo intervento previsto nel progetto di valorizzazione dell’edificio culturale, che negli ultimi mesi ha visto progressi concreti nelle fasi di esecuzione. L’intervento riguarda specificamente la fase di riqualificazione dell’immobile, con l’obiettivo di migliorare le condizioni strutturali e funzionali del teatro.

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Al via il secondo stralcio dei lavori di valorizzazione e ammodernamento del cinema teatro Mac Mazzieri di Pavullo. Dopo quattro anni di progettazione e ricerca dei finanziamenti necessari, l’Amministrazione comunale annuncia che dalla prossima stagione la struttura potrà presentarsi al pubblico completamente rinnovata. "Dopo i lavori realizzati nel 2025 – spiega l’assessore Daniele Cornia - anche la seconda parte dei lavori ha ricevuto finanziamento. I lavori partiranno in estate per ridurre al minimo i disagi e l’obiettivo è concluderli rapidamente, così da essere operativi già da agosto con il normale palinsesto del Cinema Teatro. L’intervento prevede la sostituzione delle 420 sedute della sala con nuove poltroncine ergonomiche, più confortevoli e dotate di portabevande.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trovati i soldi, partono i lavori al teatro Mac Mazzieri ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Partono i lavori al Castello. Via a 5 mesi di cantiereÈ partito il restyling dell’ala lunga del castello di Melegnano, un settore dell’antico maniero in capo alla Città Metropolitana di Milano. Leggi anche: Napoli, partono i lavori al Virgiliano: «Torneranno gli alberi»