Affare sui 45 milioni di euro: i dettagli Maldini torna, anzi potrebbe tornare ma non al Milan. A meno che Cardinale impazzisca, facendo non uno ma cento passi indietro. Va poi detto che difficilmente Maldini tornerebbe in società, nel bel mezzo di un caos che è la prima causa della mancata qualificazione in Champions. Di un fallimento sportivo su cui Allegri, nonostante siano sempre attivi i suoi uffici stampa, ha messo il timbro. (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it Maldini potrebbe tornare in pista, ripartendo dal Fenerbahce. Ormai non è più un mistero, la ‘Bandiera’ rossonera è il gran consigliere di mercato che ha scelto Hakan Safi, il candidato alla presidenza del club giallorosso con cui lo stesso Maldini si è di recente incontrato a Milano. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Tutto pronto per il ritorno di Maldini: primo colpo clamoroso

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