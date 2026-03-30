Calciomercato Milan pronto un clamoroso ritorno in rossonero per Tonali? Un rivelazione spiazza tutti

Sul calciomercato del Milan, si parla di un possibile ritorno di Sandro Tonali, che potrebbe tornare a vestire la maglia rossonera. Le trattative sul suo futuro sono al centro delle notizie di mercato e si discute di un piano per il suo eventuale trasferimento o rinnovo. Le fonti indicano che la situazione è ancora in fase di definizione, senza conferme ufficiali.

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