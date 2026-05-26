tutte le strade portano a italiano che ha fatto molto bene in europa

Dopo il ritiro di Antonio Conte, il club azzurro si trova senza allenatore. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, lasciando il team senza guida tecnica. La squadra dovrà ora individuare un nuovo allenatore in tempi rapidi. La scelta arriva a poche settimane dall’inizio della stagione. Nessun dettaglio è stato reso noto sui motivi della rinuncia di Conte, né sui possibili sostituti.

La rinuncia di Antonio Conte a continuare l’avventura napoletana lascia la squadra azzurra senza la sua guida. Sostituirlo sarà per chiunque un’impresa ardua e reggerne in confronto cosa difficilissima. Al di là della simpatia ed antipatia che egli può suscitare, va via lasciando alle spalle una scia di successi. E una ombra: la Champions. Sarri, temendo di essere schiacciato tra i successi di Conte e la grande bellezza andata, è fuggito a gambe levate. Italiano, due finali di Conference con la Fiorentina. Si fa strada che a raccogliere l’eredità di Conte sarà Italiano. Non si tratta di una scelta che punta su un giovane di belle speranze. Perché Italiano come allenatore giovane non è, avendo alle spalle molte stagioni di serie A alla guida di squadre di media caratura. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Tutte le strade portano a Roma

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