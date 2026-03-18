Chivu Inter Di Napoli | Ha fatto molto bene considerata l’eredità che ha avuto

Di Napoli commenta la gestione di Chivu all’Inter, sottolineando che ha messo in campo buone prestazioni considerando le sfide che ha ereditato. La discussione si concentra sui risultati ottenuti e sul modo in cui l’ex giocatore ha affrontato il suo ruolo, senza entrare in valutazioni soggettive o motivazioni personali. La sua analisi si limita ai fatti concreti riguardanti la sua esperienza nel club.

Mercato Inter, Barcellona in pressing su Bastoni: possibili contropartite! La situazione Mercato Inter, quattro top club su Bastoni! In caso di cessione, il difensore ha una preferenza chiara Mercato Inter, Marotta sorpassa Tare per Gila? Clamorosa idea in casa nerazzurro. Lo scenario per l’estate Bastoni, piovono conferme: tre contropartite proposte dal Barcellona! La posizione di Marotta e Ausilio Piovani dopo Sassuolo Inter Women: «Tre punti fondamentali per i nostri obiettivi. Primo posto? 18 punti sono tanti» Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Primavera Benfica 2-3: epilogo amaro per i giovani nerazzurri in Youth League. 🔗 Leggi su Internews24.com

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E venne il giorno. “Troppa caciara, troppo isterismo. Mi riferisco all'Inter e al suo allenatore, Chivu. Posso capire che ci sia un po' l'idea di complotto dopo la vicenda Bastoni e che tutto navighi contro l'Inter, ma non è questo il Chivu che mi piace e che ci vuole, - facebook.com facebook

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