napoli tutte la strade portano a vincenzo italiano

A Napoli, si dice che tutte le strade portino a Vincenzo Italiano, il tecnico che ha preso le redini della squadra partenopea. La sua presenza sulla panchina è ormai un elemento fisso nel panorama calcistico locale, e la sua figura viene spesso associata alla squadra, indipendentemente dai risultati o dalle stagioni. La fiducia nei confronti di Italiano sembra essere così radicata da essere paragonata a elementi considerati immutabili come le tasse e la morte.

Esistono solo tre cose in cui riporre incrollabile fede e certezza: le tasse, la morte e Vincenzo Italiano accostato alla panchina del Napoli quando e come si può. Ma a questo punto, se venisse davvero, ci toglieremmo il pensiero. Scherzi a parte, l’addio di Conte, l’inaspettata virata di Sarri verso lidi più tranquilli come Bergamo, il Milan che ha giustamente deciso di blindare Allegri, hanno lasciato De Laurentiis in una situazione non proprio comodissima. Il patron, probabilmente, dovrà piazzare l’ennesima scommessa della sua lunga gestione e questa scommessa potrebbe portare il nome del tecnico di Karlsruhe. Italiano terza scelta ma comunque un vecchio pallino di Adl. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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