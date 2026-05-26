Tutta la simpatia di Giovanni Vernia al Teatro Chiesa con Vernia o non Vernia – Sbrilluccicoso Edition

Domenica 31 maggio, al Teatro Chiesa, si svolge lo spettacolo “Vernia o non Vernia – Sbrilluccicoso Edition” di Giovanni Vernia. L’attore e conduttore, noto in Italia, presenta uno show scritto e interpretato da lui stesso, con la regia di Giampiero Solari e Paola Galassi. La serata prevede un'esibizione dal vivo con momenti comici e musica, incentrata sul personaggio di Vernia.

Giovanni Vernia, attore, conduttore televisivo e radiofonico, comico tra i più conosciuti in Italia, farà tappa al Teatro Chiesa domenica 31 maggio con “Vernia o non Vernia – Sbrilluccicoso Edition”, di e con Giovanni Vernia, per la regia di Giampiero Solari e Paola Galassi.“Vernia o non Vernia -. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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