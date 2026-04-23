Giovanni Vernia al Teatro Cartiere Carrara con Vernia o non Vernia

Giovanni Vernia, attore, conduttore televisivo e radiofonico, comico tra i più conosciuti in Italia, sarà in tournée nel 2026 con "VERNIA O NON VERNIA - SBRILLUCCICOSO EDITION", di e con Giovanni Vernia, per la regia di Giampiero Solari e Paola Galassi. I biglietti sono già disponibili online su.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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