‘Vernia o non Vernia - Sbrilluccicoso edition' arriva lo spettacolo di Giovanni Vernia

Da ferraratoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026, lo spettacolo intitolato ‘Vernia o non Vernia - Sbrilluccicoso edition’ sarà in tournée. L’attore, conduttore televisivo e radiofonico noto nel panorama italiano sarà protagonista di questa nuova produzione. La tournée prevede diverse tappe in varie città italiane. La data di partenza e il calendario completo non sono ancora stati annunciati. Lo spettacolo promette di coinvolgere il pubblico con il suo stile caratteristico.

Giovanni Vernia, attore, conduttore televisivo e radiofonico, comico tra i più conosciuti in Italia, sarà in tournée nel 2026 con ‘Vernia o non Vernia - Sbrilluccicoso edition’. A Ferrara lo spettacolo si terrà il 13 maggio presso il Teatro Nuovo. Iscriviti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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