‘Vernia o non Vernia - Sbrilluccicoso edition' arriva lo spettacolo di Giovanni Vernia

Nel 2026, lo spettacolo intitolato ‘Vernia o non Vernia - Sbrilluccicoso edition’ sarà in tournée. L’attore, conduttore televisivo e radiofonico noto nel panorama italiano sarà protagonista di questa nuova produzione. La tournée prevede diverse tappe in varie città italiane. La data di partenza e il calendario completo non sono ancora stati annunciati. Lo spettacolo promette di coinvolgere il pubblico con il suo stile caratteristico.

Giovanni Vernia, attore, conduttore televisivo e radiofonico, comico tra i più conosciuti in Italia, sarà in tournée nel 2026 con ‘Vernia o non Vernia - Sbrilluccicoso edition’. A Ferrara lo spettacolo si terrà il 13 maggio presso il Teatro Nuovo. Iscriviti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it I biglietti del mio spettacolo Vernia o Non Vernia Sbrilluccicoso Edition - su www.giovannivernia.it Notizie correlate Giovanni Vernia al Teatro Cartiere Carrara con "Vernia o non Vernia"Giovanni Vernia, attore, conduttore televisivo e radiofonico, comico tra i più conosciuti in Italia, sarà in tournée nel 2026 con "VERNIA O NON... Al GialappaShow Jovanotti sorprende Giovanni Vernia (che lo imita): lo sketch tutto da ridereIspirandosi al celebre dualismo gaberiano, lo sketch ha visto contrapporsi l’anima solare e positiva di Jovanotti a quella cinica e senza freni... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Vernia o non Vernia – Sbrilluccicoso Edition al Galleria di Legnano; Giovanni Vernia al Teatro Cartiere Carrara con Vernia o non Vernia; Giovanni Vernia a Torino per il suo nuovo show: due date al Teatro Alfieri per la registrazione TV; Il comico Giovanni Vernia arriverà a Trento il 6 maggio. Vernia o non Vernia – Sbrilluccicoso Edition al Galleria di Legnanol 12 maggio al Teatro Galleria di Legnano arriva Giovanni Vernia, attore, conduttore televisivo e radiofonico e tra i comici più conosciuti in Italia ... legnanonews.com Il comico Giovanni Vernia arriverà a Trento il 6 maggio> Il comico Giovanni Vernia arriva a Trento il 6 maggio, dalle 21, all’Auditorium S. Chiara con il suo nuovo spettacolo «Vernia o non Vernia». Si tratta di una serata organizzata da Fiabamusic in coll ... ladigetto.it È Giovanni Vernia il protagonista della nuova puntata di “Stories”, il ciclo di interviste ai principali interpreti dello spettacolo di Sky TG24. Ospite del vicedirettore Omar Schillaci, con la regia di Roberto Contatti, il comico e conduttore radiofonico si racconta in “G - facebook.com facebook