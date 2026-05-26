Le tribune dell’ex Turri saranno demolite, con lavori che inizieranno nei prossimi giorni. Il Comune ha stanziato 160mila euro, destinati prima alle operazioni di bonifica dell’area. La demolizione rappresenta la risoluzione di una delle questioni più controverse lasciate dalla precedente amministrazione.

Le tribune dell’ex Turri saranno demolite. I lavori partiranno nei prossimi giorni e sicuramente alla fine sarà risolto uno dei lasciti più ‘scabrosi’ della precedente amministrazione. Essendo sindaca, assessori e consiglieri, tutti in qualche modo parte di quella precedente esperienza, sicuramente si saranno sentiti responsabilizzati a chiudere quella partita, cominciata con la demolizione dell’unico campo sportivo omologato per la serie D della città, per costruirci il doppione della scuola media Fermi, che attualmente ha sede in via Leoncavallo. In cotanto progetto però l’amministrazione si era dimenticata di demolire le tribune, che sono subito diventate residenza per senza fissa dimora e balordi di vario genere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Turri, le tribune saranno abbattute. Il Comune ha trovato 160mila euro: "Prima le operazioni di bonifica"

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