Scappano senza pagare il conto della vacanza da 650 euro e non è la prima volta

Due uomini e una donna sono stati denunciati dopo aver lasciato senza pagare il conto di 650 euro per una vacanza in una struttura ricettiva nel Fermano. I fatti sono avvenuti a Montegranaro il 13 marzo 2026, quando i tre sono scappati senza saldare il conto. Non si tratta della prima volta in cui accadono episodi simili in zona.

Montegranaro (Fermo), 13 marzo 2026 –  Scappano senza pagare dopo la vacanza trascorsa in una struttura ricettiva nel Fermano: denunciati due uomini e una donna. L’accusa è quella di insolvenza fraudolenta. Alcuni giorni fa, i carabinieri di Montegranaro ( Fermo) hanno concluso un'attività investigativa avviata a seguito della querela presentata dal direttore di una struttura ricettiva locale. Tre cittadini italiani, due uomini e una donna, di età compresa tra i 30 e i 45 anni, tutti già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati e l'accusa che pende sul loro conto è quella di insolvenza fraudolenta in concorso. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di identificare la coppia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

