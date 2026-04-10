Soggiornano in due alberghi poi scappano senza pagare il conto da 1.400 euro | denunciata un' intera famiglia

Una famiglia è stata denunciata dai carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente dopo aver soggiornato in due alberghi e aver lasciato il conto di circa 1.400 euro senza pagare. L’indagine, condotta rapidamente, ha portato all’identificazione delle tre persone coinvolte, tutte legate da rapporti di parentela. Le autorità hanno notificato la denuncia alla Procura della Repubblica locale.

Nei giorni scorsi, a conclusione di una tempestiva attività investigativa, i carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica tre persone unite da vincolo familiare. Si tratterebbe di un 18enne, di una 50enne italiana e di un 45enne di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Dopo una settimana in albergo scappano senza pagare il conto da 1.400 euro: denunciata un'intera famigliaNei giorni scorsi, a conclusione di una tempestiva attività investigativa, i carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno denunciato alla... Scappano senza pagare il conto della vacanza da 650 euro (e non è la prima volta)Montegranaro (Fermo), 13 marzo 2026 – Scappano senza pagare dopo la vacanza trascorsa in una struttura ricettiva nel Fermano: denunciati due uomini e...