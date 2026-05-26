Turista scomparsa sul Gargano | la Prefettura attiva il piano di ricerche

Una donna turista è scomparsa sul Gargano e le autorità hanno avviato il piano provinciale per le persone scomparse. Le squadre di ricerca sono state messe in moto per individuare la donna, senza dettagli sulle circostanze della scomparsa. Le forze dell’ordine stanno coordinando le operazioni sul territorio, coinvolgendo volontari e unità specializzate. La donna non è stata ancora rintracciata.

È stato attivato il piano provinciale persone scomparse per il coordinamento delle attività di ricerca di una donna. Ad annunciarlo è la Prefettura di Foggia. La donna scomparsa si chiama Eva Leitnerova e secondo le informazioni acquisite in sede di denuncia, era in vacanza a Rodi Garganico e si. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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