Anziano scompare nel Casertano la Prefettura attiva il Piano provinciale di ricerca

Un anziano è scomparso nel Casertano e questa mattina la Prefettura ha deciso di attivare il Piano provinciale di ricerca. Le forze dell’ordine stanno coordinando le operazioni per trovare l’uomo, che risulta disperso da ieri. La decisione è stata presa per accelerare le ricerche e coinvolgere tutte le risorse disponibili sul territorio. La procedura è in corso e le operazioni sono in atto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Attivato nella giornata di ieri, il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse è stato subito utilizzato oggi per la scomparsa, segnalata dalla stazione dei carabinieri di Caserta, dell’80enne Angelo Niespolo, residente nel capoluogo, allontanatosi dalla propria abitazione nella mattinata dell’11 marzo scorso. Niespolo, rende noto la prefettura di Caserta, che ha anche diffuso la foto dell’80enne, è “ alto circa 180 cm, di corporatura esile, e al momento dell’allontanamento indossava – presumibilmente – un giubbino di colore nero, un paio di scarpe ginniche azzurre ed un paio di jeans”. Le ricerche da parte delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco vanno avanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Anziano scompare nel Casertano, la Prefettura attiva il Piano provinciale di ricerca Articoli correlati Neve in Toscana, la prefettura di Firenze attiva il piano di emergenzaFIRENZE – Ancora disagi per la neve intorno al capoluogo fiorentino, interviene la prefettura. La Prefettura di Avellino apre le porte ai più giovani per infondere i valori della cittadinanza attivaQuesta mattina il Palazzo del Governo ha aperto le sue porte ai più giovani, trasformandosi in un luogo di scoperta, dialogo e partecipazione civica. Contenuti e approfondimenti su Anziano scompare Casertano in 'trasferta' arrestato mentre tenta la truffa del finto carabiniere a 87enneIl 41enne, originario della provincia di Caserta e residente nel Napoletano, è stato bloccato dai militari proprio mentre cercava di farsi consegnare denaro e oro dall’anziano ... casertanews.it Truffatori di anziani fuggono contromano in Autostrada: arrestati dopo un lungo inseguimento nel CasertanoI due truffatori hanno ingaggiato un lungo inseguimento con i poliziotti, anche contromano, sull’Autostrada A1: addosso avevano denaro e gioielli d’oro sottratti a un’anziana nel Lazio. Leggi le ... fanpage.it