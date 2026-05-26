Scomparso Yahya El Ouatiki è minorenne | la Prefettura attiva il piano provinciale di ricerca

Da ferraratoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Prefettura di Ferrara ha attivato il piano provinciale di ricerca per il minore scomparso, Yahya El Ouatiki, nato il 10 ottobre 2009 e residente in città. La scomparsa ha generato preoccupazione tra le autorità e la comunità locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sono ore di apprensione a Ferrara per la scomparsa del minore Yahya El Ouatiki, nato a Lugo il 10 ottobre 2009 e domiciliato in città. Il ragazzo risulta irreperibile dalla giornata del 24 maggio scorso.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayA seguito della denuncia di scomparsa, ricevuta. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Anziano scompare nel Casertano, la Prefettura attiva il Piano provinciale di ricercaUn anziano è scomparso nel Casertano e questa mattina la Prefettura ha deciso di attivare il Piano provinciale di ricerca.

Uomo di mezza età si allontana da casa e scompare: la Prefettura attiva il piano di ricercaLa Prefettura di Ferrara ha avviato il piano di ricerca per una persona scomparsa, un uomo di 56 anni residente in città.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web