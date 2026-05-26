Scomparso Yahya El Ouatiki è minorenne | la Prefettura attiva il piano provinciale di ricerca
La Prefettura di Ferrara ha attivato il piano provinciale di ricerca per il minore scomparso, Yahya El Ouatiki, nato il 10 ottobre 2009 e residente in città. La scomparsa ha generato preoccupazione tra le autorità e la comunità locale.
Sono ore di apprensione a Ferrara per la scomparsa del minore Yahya El Ouatiki, nato a Lugo il 10 ottobre 2009 e domiciliato in città. Il ragazzo risulta irreperibile dalla giornata del 24 maggio scorso.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayA seguito della denuncia di scomparsa, ricevuta. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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