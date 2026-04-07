Giornata della salute Istat | Italia paese tra i più longevi

In occasione della Giornata della salute, l’Istat ha diffuso nuovi dati sulla longevità nel nostro Paese. Secondo le statistiche ufficiali, l’Italia si posiziona tra i paesi con la speranza di vita più alta al mondo, raggiungendo in media 83 anni e 4 mesi alla nascita. Questi numeri evidenziano le caratteristiche demografiche e sanitarie di una nazione con una delle aspettative di vita più elevate globalmente.

Giornata della salute. I dati Istat rivelano che l’Italia è tra i Paesi più longevi al mondo, con una speranza di vita media alla nascita di 83 anni e 4 mesi. Secondo l’OMS, tuttavia, i costi della sanità rischiano di escludere ampie fette di popolazione. Servizio di Lucia Ascione. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Giornata della salute, Istat: Italia paese tra i più longevi Istat, Italia tra i Paesi più longevi al mondo: speranza di vita a 83,4 anniABBONATI A DAYITALIANEWS Crescita significativa della longevità negli ultimi decenni L’Italia si conferma oggi uno dei Paesi più longevi al mondo,... Italia paese tra i più longevi: 83,4 anni di speranza di vita alla nascita Con una speranza di vita alla nascita di 83,4 anni, oggi l’Italia è uno dei Paesi più longevi in assoluto. Giornata della salute, Istat: Italia paese tra i più longevi Temi più discussi: Salute in Italia: cosa dicono davvero i dati; Giornata mondiale della salute 2026: i dati OMS e in Calabria; Italiani meno sedentari, ma in eccesso di peso, fumo e alcol restano un problema. I dati Istat; Giornata Mondiale della Salute: scegli di stare bene. Giornata della salute. I medici: Per tutelarla serve un sistema sanitario in salutePer l'Oms bisogna rinnovare il sostegno alla ricerca scientifica. L'allarme del Wwf sulle sostanze inquinanti nell'ambiente e l'invito di Coldiretti a bandire i cibi ultra processati ... rainews.it Giornata mondiale della salute, l'Umbria punta sulla visione One HealthOgni 7 aprile viene celebrata la Giornata mondiale della salute, nell'anniversario della fondazione dell'Organizzazione mondiale della sanità nel 1948. Quest'anno il tema scelto è: Together for healt ... ansa.it Giornata della Salute, Coldiretti Sondrio: «Via i cibi ultraformulati dalle scuole». Bambini: «Più educazione al cibo sano e al legame con campagna e montagna» #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook Le migliori azioni della 26ª Giornata della Techfind Serie A2 nella nostra TOP FIVE 5 #LBFLIVE x.com