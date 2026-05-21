Università più internazionale ma il Paese trattiene poco i talenti | nel Rapporto Istat 2026 studenti stranieri al 5,7% e dottori di ricerca all’estero al 10,4%
Secondo il Rapporto Istat 2026, l’università italiana si mostra più aperta agli studenti stranieri, che rappresentano il 5,7% del totale, e ai dottori di ricerca che scelgono di studiare all’estero nel 10,4% dei casi. Tuttavia, il documento evidenzia come molti dei profili più qualificati lascino il Paese, contribuendo a una mobilità in uscita significativa. Questa situazione si riflette nel rapporto tra territorio, formazione e opportunità di lavoro disponibili in Italia.
L’Istat descrive un’università italiana più aperta agli studenti stranieri, ma ancora segnata da una forte mobilità in uscita dei profili più qualificati, con effetti evidenti sul rapporto tra territorio, formazione e opportunità occupazionali. Ecco un testo pronto per la pubblicazione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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