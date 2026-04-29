Turismo Rimini entra nella top 30 | italiani scelgono ancora il Bel Paese per il ponte del Primo Maggio

Da riminitoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il ponte del Primo Maggio, che quest'anno cade di venerdì, molti italiani hanno scelto di trascorrere il fine settimana in Italia, privilegiando le mete nazionali. Secondo i dati di Holidu, piattaforma specializzata in prenotazioni di case e appartamenti vacanza, alcune località si sono rivelate particolarmente popolari. Tra queste, una città sulla riviera adriatica è riuscita a entrare nella top 30 delle destinazioni più richieste.

Il Primo Maggio cade di venerdì quest'anno e ciò significa avere la possibilità di approfittare di un piacevole weekend lungo per visitare luoghi vecchi e nuovi: ma quali sono quelli più gettonati quest'anno? Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più rilevanti.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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