Turismo Rimini entra nella top 30 | italiani scelgono ancora il Bel Paese per il ponte del Primo Maggio

Durante il ponte del Primo Maggio, che quest'anno cade di venerdì, molti italiani hanno scelto di trascorrere il fine settimana in Italia, privilegiando le mete nazionali. Secondo i dati di Holidu, piattaforma specializzata in prenotazioni di case e appartamenti vacanza, alcune località si sono rivelate particolarmente popolari. Tra queste, una città sulla riviera adriatica è riuscita a entrare nella top 30 delle destinazioni più richieste.