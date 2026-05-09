Juventus spunta Grimaldo | il terzino spagnolo entra nei radar bianconeri

Il club sta seguendo con attenzione il mercato in vista della prossima stagione e tra i nomi in lista c’è anche quello di Alejandro Grimaldo, terzino spagnolo. Il giocatore viene valutato per le sue caratteristiche tecniche, la capacità di adattarsi a diversi ruoli e la sua esperienza internazionale. La dirigenza sta analizzando varie opzioni per rafforzare la rosa e il nome del difensore è tra quelli che attirano maggior interesse.

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Il club continua a monitorare il mercato alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione. Tra i profili seguiti dalla dirigenza bianconera c’è Alejandro Grimaldo, laterale spagnolo che piace per esperienza, qualità tecnica e duttilità. Grimaldo alla Juventus: il calciatore rinvia ogni decisione al termine del Mondiale. Secondo quanto riportato da Mirko Di Natale, il giocatore rappresenta un’opzione concreta per la Vecchia Signora, anche se al momento non si registrano ancora sviluppi significativi. Il profilo del terzino spagnolo, classe 1995 attualmente al Bayern Leverkusen, è particolarmente apprezzato dalla dirigenza bianconera, che vede in lui un giocatore in grado di aumentare la qualità della rosa.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, spunta Grimaldo: il terzino spagnolo entra nei radar bianconeri ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Juventus, Grimaldo: il colpo da sogno per i bianconeri Juventus, tentativo per Kayode del Brentford: il terzino italiano nel taccuino dei bianconeriNelle ultime ore la Juventus sembrerebbe aver mosso i primi passi verso Michael Kayode, esterno destro del Brentford. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Juventus, ritorno su Grimaldo: occasione a sinistra; Grimaldo Juve, problema rinnovo con il Leverkusen: il punto; Grimaldo Juve, duello con una big di Serie A per lo spagnolo; Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 6 maggio. Juventus, rivoluzione difesa: Spalletti chiede qualità ed esperienza, da Kim a Grimaldo tutti i nomi per il mercatoJuventus, rivoluzione difesa: Spalletti chiede qualità ed esperienza, da Kim a Grimaldo tutti i nomi per il mercato Ci sono numeri che raccontano solo una parte della storia. tuttojuve.com Juventus, rivoluzione difesa: dai casi Bremer-Kalulu a Kim e Grimaldo, tre colpi e quattro addiiLa Juventus si rifarà il look anche in difesa con le richieste di Spalletti e le offerte per i suoi big che rischiano di rivoluzionare il reparto. msn.com #Juventus aggrappata a #Vlahovic: torna titolare dopo 160 giorni x.com Juventus se potessero concretizzare le loro opportunità… reddit