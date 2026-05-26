Turismo dalla Regione altri 20 milioni per le imprese

Il governo ha approvato uno stanziamento di 20 milioni di euro destinati a contributi per investimenti nelle strutture turistiche in Sicilia. La somma fa parte di un intervento complessivo volto a sostenere le imprese del settore. La decisione mira a facilitare l’ammodernamento e lo sviluppo delle strutture ricettive nell’isola. La misura si aggiunge ad altri interventi di supporto economico già previsti per il comparto turistico.

Il governo Schifani ha stanziato altri 20 milioni di euro da destinare ai contributi per investimenti nelle strutture turistiche in Sicilia. Nella riunione di oggi, la giunta ha approvato una rimodulazione del Fondo di sviluppo e coesione, recependo una proposta dell’assessorato al Turismo. Lo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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La Regione Molise riprogramma 8 milioni per sanità, imprese e turismo - 16/12/2025

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