La regione ha destinato altri 20 milioni di euro per il nuovo ospedale Santa Chiara a Cisanello, a Pisa. La struttura si inserisce in un progetto più ampio di aggiornamento del sistema sanitario locale, che prevede investimenti significativi in infrastrutture e tecnologie. La decisione arriva a seguito di un iter amministrativo volto a migliorare i servizi sanitari e a sostenere la ricerca e l’innovazione medica nella zona.

PISA – A Pisa si studia, si fa ricerca e innovazione in medicina, si continua ad investire in nuove apparecchiature d’avanguardia – come il robot Symani per la microchirurgia (il primo in Toscana, sole altre quattro piattaforme n Italia, diciannove in tutta Europa) – e si prepara il grande nuovo ospedale Santa Chiara in Cisanello, che accoglierà lo storico nosocomio che da ottocento anni opera nel centro della città e sul cui cantiere avviato nel 2021 – un investimento da quasi 500 milioni, altri 247 dal decreto aiuti – il presidente Giani annuncia un finanziamento regionale di ulteriori 20 milioni di euro, parte della variazione di bilancio deliberata ieri (11 maggio) dalla giunta ed ora all’esame del consiglio regionale.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Sanità, verso il nuovo ospedale Santa Chiara a Cisanello: altri 20 milioni dalla Regione per la struttura

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