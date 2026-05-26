Gli arrivi di turisti sono diminuiti del 6,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I dati ufficiali pubblicati mostrano una riduzione rispetto alle stime fatte dall'Amministrazione, che aveva previsto un aumento dei visitatori. La variazione si riferisce alle statistiche raccolte nelle strutture ricettive della zona. Nessuna indicazione ufficiale sulle cause di questa flessione o su eventuali interventi per contrastarla.

Arezzo, 26 maggio 2026 – « Turismo: -6,5% negli arrivi. I dati ufficiali smentiscono i proclami dell’Amministrazione». La presa di posizione del Pd di Cortona: «In questi giorni sono stati pubblicati i dati statistici ufficiali del settore turistico-ricettivo elaborati dal Centro Studi Turistici, e, nonostante i continui proclami trionfalistici dell’amministrazione comunale di Cortona, dall’analisi dei numeri emerge una situazione tutt’altro che rassicurante per il nostro Comune. Mentre alcuni territori limitrofi registrano un significativo aumento dei flussi, Cortona evidenzia un calo strutturale che deve far riflettere e che certifica una preoccupante perdita di competitività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Canadians OFFICIALLY ANNOUNCED boycott on U.S travel over tariffs and politics

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