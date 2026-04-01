Nel corso dell'ultimo anno, i dati sul turismo nel territorio italiano mostrano un incremento significativo, con circa 190 mila arrivi previsti nel 2025. In particolare, città come Pistoia e le aree montane registrano numeri positivi, contribuendo alla crescita complessiva del settore. Le statistiche ufficiali indicano un trend di crescita stabile rispetto agli anni precedenti, senza variazioni inattese.

Pistoia, 1 aprile 2026 – I numeri sono in costante aumento e questa non può che essere una lieta notizia per l’ambito turistico di Pistoia e Montagna Pistoiese, che negli ultimi anni ha consolidato un trend di crescita, rafforzando la propria capacità di attrazione nei confronti di visitatori italiani e stranieri. È stato questo l’oggetto della conferenza stampa che ha avuto luogo ieri in Comune alla presenza dall’assessore al turismo Alessandro Sabella. I dati non mentono: nel Comune di Pistoia, al 2018, i dati parlavano di 68mila arrivi e 159mila presenze, per arrivare al 2025 con 89mila arrivi e 225mila presenze. Lo scorso anno ha fatto registrare anche un +3,88% in termini di arrivi e +7,06% come presenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Turismo, dati confortanti: 190mila arrivi nel 2025. Bene Pistoia e Montagna

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