Nel primo trimestre del 2026, i dati sul turismo in Puglia mostrano un aumento sia negli arrivi che nelle presenze rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le località di Bari, Lecce, Gallipoli, Ostuni, Monopoli e Polignano a Mare continuano a essere tra le principali attrattive della regione. Un comunicato diffuso da Pugliapromozione fornisce i dettagli su questa crescita in un periodo caratterizzato da un flusso di visitatori stabile.

Di seguito un comunicato diffuso da Pugliapromozione: Nel primo trimestre del 2026 i primi dati provvisori IstatSpot ed elaborati dall’Osservatorio di Pugliapromozione evidenziano una crescita complessiva rispetto allo stesso periodo del 2025, con un aumento degli arrivi pari al +3,1% e una crescita più marcata delle presenze pari al +8%. Tale dinamica è sostenuta principalmente dal turismo internazionale, che registra un incremento significativo sia negli arrivi (+12%) sia nelle presenze (+18%). Al contrario, il turismo domestico mostra una lieve flessione degli arrivi (-1,5%), ma un aumento delle presenze (+3%), indicando periodi di permanenza più lunghi.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Puglia, turismo: i dati del primo trimestre 2026, aumentati arrivi e presenze Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Bari, Lecce, Gallipoli, Ostuni, Monopoli e Polignano a Mare attrattive costanti

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