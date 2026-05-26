Tumori Teha Group | ‘in 20 anni di Labnet assistiti 15mila pazienti’
In vent’anni di attività, Labnet ha assistito 15.000 pazienti con tumori, effettuando oltre 200.000 prestazioni in 160 centri ematologici distribuiti nel paese.
“Vent'anni di LabNet significano 15mila pazienti assistiti, oltre 200mila prestazioni e 160 centri ematologici in tutto il territorio nazionale. Si tratta di numeri che dimostrano quanto sia importante questa rete di servizi di diagnostica che garantisce un servizio di alta qualità. LabNet è stata concepita nel 2006, per partire attivamente nel 2008 con alcuni progetti significativi. Ad oggi, quindi, è giusto fare un bilancio di questi vent'anni di attività, ma soprattutto guardare al futuro e capire quali sono le sfide e di cosa LabNet ha attualmente bisogno: un riconoscimento anche formale, non solo nella pratica clinica, di ciò che rappresenta all'interno del Servizio sanitario nazionale”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Tumori, (Teha Group): in 20 anni di Labnet assistiti 15mila pazienti
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Neoplasie sangue, esperti: "Con Labnet in 20 anni eseguiti 200mila esami a 15mila pazienti"
Ematologia, Bianco (Teha): "LabNet da 20 anni rete nazionale d'eccellenza"Un network nazionale dedicato all'ematologia ha celebrato i suoi vent'anni di attività.