Ematologia Bianco Teha | LabNet da 20 anni rete nazionale d' eccellenza

Da iltempo.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un network nazionale dedicato all'ematologia ha celebrato i suoi vent'anni di attività. In questo periodo, ha assistito oltre 15.000 pazienti e fornito più di 200.000 prestazioni. La rete coinvolge attualmente 160 centri distribuiti in tutto il paese, offrendo servizi specializzati nel settore.

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Roma, 26 mag. (Adnkronos Salute) - "Vent'anni di attività significano oltre 15mila pazienti assistiti, più di 200mila prestazioni erogate e una rete che oggi coinvolge 160 centri ematologici distribuiti su tutto il territorio nazionale. Numeri importanti che testimoniano il ruolo centrale di LabNet nel garantire servizi diagnostici di alta qualità e standard uniformi nella presa in carico dei pazienti ematologici. Il progetto nasce nel 2006 e diventa operativo nel 2008", avviando fin da subito iniziative di grande rilievo scientifico e clinico. "Oggi, a 2 decenni dalla sua fondazione, è tempo di fare un bilancio del percorso compiuto, ma soprattutto di interrogarsi sulle sfide future e sulle esigenze della rete". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Ematologia, Bianco (Teha): "LabNet da 20 anni rete nazionale d'eccellenza"
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