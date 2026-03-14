Magenta sopralluogo nelle case Aler | A confronto con gli inquilini vogliamo calibrare gli interventi

L’assessore al Welfare ha visitato alcune abitazioni gestite da Aler a Magenta, incontrando gli inquilini per ascoltare le loro esigenze. Durante il sopralluogo sono stati esaminati diversi alloggi, con l’intento di valutare gli interventi necessari. Nessuna decisione è stata presa, ma si vuole raccogliere un quadro chiaro delle condizioni attuali delle case. Il confronto tra amministrazione e residenti continuerà nei prossimi giorni.

Magenta (Milano) – L’assessore al Welfare Giampiero Chiodini ha effettuato un sopralluogo negli alloggi di edilizia residenziale pubblica insieme ai tecnici di Aler, tra i quali il responsabile dei servizi della sede di Legnano, Andrea Torlontano: l’obiettivo, verificare la situazione degli edifici e incontrare i residenti per raccogliere le segnalazioni da chi vive quotidianamente la realtà delle case Aler. I sopralluoghi . Il primo ciclo di sopralluoghi ha preso avvio dal quartiere Nord, con particolare attenzione agli edifici delle vie Toti, Manin e Pisacane, che concentrano le criticità più rilevanti. Nel corso della visita sono stati verificati lo stato manutentivo degli edifici e degli spazi esterni, individuando gli interventi da programmare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Magenta, sopralluogo nelle case Aler: “A confronto con gli inquilini, vogliamo calibrare gli interventi” Articoli correlati Case Aler di Boccaleone, la protesta degli inquilini esasperati: “Viviamo nella paura e nel degrado”Bergamo, 3 marzo 2026 – Nuova protesta dei residenti delle case Aler di via Rovelli, nel quartiere di Boccaleone, a Bergamo, contro il degrado e la... Appartamento saturo di gas, escono tutti gli inquilini del palazzo: sopralluogo del 115Un appartamento saturo di gas, gli inquilini di un intero immobile che si precipitano fuori casa e chiamano i vigili del fuoco al 115 allarmati: è... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Magenta sopralluogo nelle case Aler A... Discussioni sull' argomento Sopralluogo alle case Aler per individuare criticità e programmare interventi; Sopralluogo di Comune e Aler negli alloggi di Magenta per programmare interventi; Magenta, case popolari: sopralluogo del comune con i tecnici di Aler. Magenta, case popolari: sopralluogo del comune con i tecnici di AlerIeri l’Assessore al Welfare Giampiero Chiodini ha effettuato un sopralluogo negli alloggi di edilizia residenziale pubblica insieme ai tecnici e funzionari di ALER, a partire da Andrea Torlontano, res ... ticinonotizie.it Intervenuta la Polizia locale di Magenta che ha lavorato per ripristinare la viabilità. Giunta anche la Polizia locale di Boffalora a supporto. - facebook.com facebook