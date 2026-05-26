tu erri loro errano

Erri De Luca è stato condannato a otto mesi di reclusione con sospensione della pena per istigazione al sabotaggio. La sentenza è arrivata dopo che l’autore aveva espresso pubblicamente il suo sostegno a un’azione contro una grande opera infrastrutturale. La corte ha rilevato che le dichiarazioni costituiscono un atto di incitamento a comportamenti illegali. La condanna è stata pronunciata in primo grado e può essere soggetta a ricorso.

E così - mezza sinistra intellettuale ieri non voleva crederci! - Erri De Luca, lo scrittore-radicale, uno dei pensatori di riferimento della sinistra-sinistra contro la deriva autoritaria della destra-destra, il fiero NoTav, l'indomito ex di Lotta Continua (da cui in effetti non sono uscite le menti più brillanti di quella generazione), in un'intervista al giornale Israel Hoyom ripresa in Italia dal Foglio, ha detto quello che la destra dice e che la sinistra non vuole sentire: "Il sionismo è il riconoscimento basilare del diritto degli ebrei a una patria nazionale" e "A Gaza non c'è alcun genocidio". Per molto meno in Francia Bernard-Henri Lévy è diventato un vecchio bavoso da chiudere in una Rsa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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forse non erano loro i veri cattivi

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